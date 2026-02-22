Marciano Vink: "Bounida mag zijn veters nog niet eens strikken"

Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Bjorn
bron: ESPN
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © BSR Agency

Marciano Vink heeft zich flink verbaasd over uitspraken van Ajax-middenvelder Jorthy Mokio, die in een fragment bij ESPN zijn ploeggenoot Rayane Bounida boven voormalig PSV-spits Luc Nilis verkoos. Vink snapt daar niets van.

"Ik weet niet wie dat durft te zeggen... Mokio", zegt Vink zaterdagavond bij De Eretribune. "Hij is te jong... Bounida mag op dit moment nog niet eens de veters van Nilis strikken, nog niet eens naast hem zitten in de kleedkamer."

Vink speelde zelf voor PSV en Ajax. In Eindhoven speelde hij lang samen met Nilis, die 110 doelpunten maakte in 164 wedstrijden bij PSV. Vink vindt de keuze van Mokio dan ook 'bespottelijk', al begrijpt hij de Ajacied ook enigszins.

"Bounida is zijn vriend, dus dan zeg je dat al snel", beseft de analist. "Maar Nilis was zó f**cking goed. Het is eeuwig zonde dat hij die blessure opliep toen hij naar Engeland ging. Die man kon echt voetballen. We kunnen hier een half uur vullen met al zijn mooie goals."

