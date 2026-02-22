Marciano Vink gaf Ajacied tip: "Je moet veel egoïstischer worden"

Marciano Vink is onder de indruk van zijn zoon Skye Vink zijn vorm bij Jong Ajax. De 19-jarige aanvaller maakte vrijdagavond de winnende treffer in het duel met FC Dordrecht.

"Superleuk", reageert Vink bij ESPN op het feit dat zijn zoon matchwinner werd. "Ik zat thuis in alle rust te kijken. Hij scoorde en had vorige week al een prachtige assist. En nu scoorde hij een enorm belangrijke goal, omdat het bij Jong Ajax tegenwoordig gaat om mentaliteit en winnen."

"Daarvoor ging het natuurlijk ook al om winnen. Alleen het punt is dat ze in de afgelopen 25 wedstrijden met zo veel wisselende samenstellingen hebben gespeeld, waardoor het voor die gasten niet te doen is", zegt Vink. "Je weet op vrijdag bijna niet met wie je die avond aan het voetballen bent."

Vink heeft Skye ook advies gegeven. "Ik heb tegen hem gezegd: je moet veel egoïstischer worden. Hij wil het heel graag goed doen voor het team om resultaten te behalen, maar bij Jong Ajax werkt het niet altijd zo. Bij Jong moet je zelf ook opvallen. Die woorden heeft hij wel ter harte genomen, denk ik. De laatste weken doet hij het echt hartstikke leuk."