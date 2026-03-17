Marciano Vink geniet van Ajax-speler: "Die ging als de brandweer"

Ajax won zaterdagavond in eigen huis met 4-0 van Sparta Rotterdam en Davy Klaassen was één van de uitblinkers bij de club uit Amsterdam. Voormalig profvoetballer Marciano Vink roemt de inbreng van interim-trainer Oscar Garcia.

"Ik zag gisteren beelden van Klaassen in Dit was het Weekend", blikt hij terug bij VoetbalPraat. "Die ging als de brandweer, dat heb ik in geen tijden gezien. Vreemde ogen dwingen. Dit soort spelers hebben blijkbaar iedere keer een schoolmeester voor de klas nodig om te zeggen: je moet dit en dit doen."

"Is het niet Jordan Henderson, want daar hebben ze heel lang over gezeurd, die bracht ze weer naar de gym, nu is het weer een Spanjaard die ze vertelt wat ze moeten doen. En eerder Francesco Farioli natuurlijk", besluit Vink over de Italiaanse oefenmeester, die inmiddels in Portugal werkt bij koploper FC Porto.