Marciano Vink haalt hard uit: "Voetbal was absoluut ondergeschikt"

Marciano Vink spaart de F-Side niet na het vuurwerkincident tijdens Ajax - FC Groningen. De ESPN-analist vindt dat de supporters die zondag vuurwerk op het veld gooiden het voetbal bewust hebben geschaad en noemt het optreden zowel egoïstisch als gevaarlijk. Volgens Vink is het dan ook volledig terecht dat Ajax heeft besloten de F-Side leeg te laten tijdens de aankomende Klassieker tegen Feyenoord.

Tijdens de voorbeschouwing op de dinsdag hervatte wedstrijd uit Vink zijn frustratie over de gebeurtenissen van zondag. "Als je kijkt naar het algehele voetbal, is dit het zoveelste incident", begint hij. "Kijk, een fakkel en iemand herdenken, zijn we inmiddels wel gewend. Dat die fakkels op de tribune blijven, is prima. Maar op een gegeven moment worden ze gericht op het veld, gericht op de spelers. Het voetbal was absoluut ondergeschikt."

De analist zag hoe de wedstrijd al na enkele minuten werd gestaakt. "Nog geen tien seconden na de onderbreking kwam alweer het volgende vuurwerk het veld op. Dat vind ik echt de grens overgaan", aldus Vink. "Dan ben je moedwillig bezig een wedstrijd te staken en interesseert het voetbal je geen moer."

Vink is duidelijk over de intenties van de relschoppers. "Dan ben je hier puur en alleen voor je egoïstische gedrag en redenen. Het was gewoon gevaarlijk. Als je het voetbal wil verpesten voor vijftigduizend mensen, ga je een grens over."

Dat Ajax heeft gekozen om de F-Side tijdens de Klassieker gesloten te houden, vindt de oud-international dan ook volkomen logisch. "Ik vind het meer dan terecht", zegt hij. "En de KNVB zal daarbovenop nog een straf gaan opleggen. Wat dat betreft kan het niet hard genoeg zijn. Dit was echt retegevaarlijk. Bij de tweede hervatting hebben we een bom zien ontploffen. Dat kan echt niet. Het doet me denken aan de jaren ’80."

Vink vreest dat de balans rond voetbalwedstrijden dreigt te verschuiven. "Die vuurwerkstaafincidenten… Dat supporters de overhand gaan hebben. Dat voetbal, het spelletje waar het eigenlijk om gaat, ondersneeuwt en eraan onderdoor gaat."