Marciano Vink: "Ik denk dat Ajax hier met het beste gevoel vertrekt"

Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
De topper tussen PSV en Ajax kreeg zondagmiddag geen winnaar. Het duel in Eindhoven eindigde in 2-2.

"Ik heb genoten van de wedstrijd. Het was heel open, met veel fouten aan beide kanten", stelde Karim El Ahmadi na afloop bij ESPN. "De wissel met Gloukh werkte heel goed. PSV had heel veel moeite om hem op te pakken, hij was constant de vrije man en je kon doorvoetballen met hem. Dat was een goede wissel van Ajax."

Volgens de oud-middenvelder moet Ajax creatief omgaan met de rol van de Israëlische aanvaller. "Hij is een speler die een vrije rol moet hebben. Je moet iets creëren voor hem, waardoor hij in een vrije rol kan spelen. Lekker voor Ajax dat je voor de volgende wedstrijden een houvast hebt."

Marciano Vink benadrukte dat Ajax ondanks het gelijkspel met vertrouwen terug naar Amsterdam kan. "Ik denk dat Ajax hier met het beste gevoel vertrekt. Ze hebben een resultaat behaald. De negatieve kritieken zullen wel even verstommen, want Ajax heeft heel goede momenten gehad en echt prachtige aanvallen. Er zijn ook heel veel fouten gemaakt, ook in de communicatie. Maar dat geldt ook voor PSV. Ik heb genoten van de eerste tot de laatste minuut. Ik vind het geweldig."

