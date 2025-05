Marciano Vink: "Ik had een brainfart dat hij naar Ajax zou gaan"

"Af en toe moet je weleens je ongelijk toegeven. Aan het begin van het seizoen had ik een brainfart dat Weghorst naar Ajax zou gaan. Ik zag de combinatie niet", sprak hij zondagavond bij Dit Was Het Weekend. "Ik vond hem er niet passen, maar als je ziet wat hij Ajax dit seizoen gebracht heeft, ook al dat hij geen basisspeler was, aan extra energie, aan doelpunten, aan punten. Ajax had zonder Weghorst niet zo hoog gestaan als waar ze nu staan", constateert Vink.

"We hebben vaak genoeg wedstrijden van Ajax gezien dat het spel niet om aan te zien was en ze er niet doorheen kwamen", vervolgt de voormalig profvoetballer. "In de zestigste of zeventigste minuut kwam Weghorst en dan gebeurde er wat. Hij heeft binnen de minuten die hij kreeg zo’n impact gehad op een moeilijk voetballend team", besluit Vink. Wout Weghorst nam in 24 competitiewedstrijden maar liefst tien doelpunten en twee assists voor zijn rekening.