Marciano Vink is niet tevreden: "Het was een beetje gezapig"

Marciano Vink is zeer teleurgesteld in Jong Oranje. Het elftal van bondscoach Michael Reiziger moest vrijdag winnen van Jong Noorwegen om kwalificatie voor het EK in eigen hand te houden, maar kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Namens Ajax kwam Dies Janse in actie.

Na afloop was Vink 'zwaar teleurgesteld', vertelt hij in Voetbalpraat op ESPN. Volgens de analist ontbrak het Jong Oranje vanaf het eerste fluitsignaal aan de juiste energie. "Dat gold ook voor de spelers, denk ik. Dat zag je na afloop wel aan de spelers op het veld. Maar er werd wel gelijk gezegd dat er nog steeds een kans bestaat en dat ze daarvoor moeten gaan."

Vink miste vooral de agressiviteit en overtuiging bij Jong Oranje. "Maar in deze wedstrijd miste ik gewoon vanaf minuut één het vuur. Dat je bijvoorbeeld een Noorwegen wil bombarderen, en gelijk druk op de bal zetten. Dat miste ik. Het was een beetje gezapig. Dat vond ik wel heel jammer." Volgens Vink waren er slechts enkele spelers die wel voor de nodige energie zorgden. "De enigen die in mijn ogen echte energie hadden waren Oufkir en Read. Maar dan neem ik Poku… Dat is misschien niet helemaal eerlijk, want die jongen speelt niet zo heel veel. Maar dan denk ik: dat is nog maar de helft van de Poku die ik ken. En Smit kwam er ook niet uit. Dus ik mis het vuur."