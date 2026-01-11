Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

"Het is natuurlijk een nieuwe functie, maar het is wel echt zijn club", begint Van Polen bij Voetbalpraat van ESPN. "Hij is supporter geweest, speler geweest en ook successen gehad als speler. Je ziet hem regelmatig op de tribunes zitten en er was een vacature. Ik vind het wel een mooie combi en nu kan hij het laten zien."

Marciano Vink plaatst zijn vraagtekens bij de nieuwe rol van Ten Hag. "Ik vind het vrij vroeg in zijn trainerscarrière. Hij heeft natuurlijk mooie successen behaald en grote clubs getraind, maar ik ben altijd van mening, dat als je een stap maakt naar een grote topclub, dat je ook vaak in die categorie clubs genoemd wordt. Als hij zou willen, dan kan hij hoppen in dat segment clubs. Ik denk dat de trainer Erik ten Hag nog niet klaar is."

"Als je kijkt naar Pochettino of Mourinho, die hoppen van de ene grote club naar de andere. Als binnen nu en een jaar een mooie Premier League-club langskomt, dan is dat verhaal dus over? Of is deze functie iets tijdelijks, voordat hij weer een nieuwe trainersfunctie aangaat?", aldus Marciano Vink.