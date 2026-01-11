Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

Joram
bron: Voetbalpraat

FC Twente maakte dinsdagavond bekend dat Erik ten Hag vanaf volgend seizoen de nieuwe technisch directeur wordt. Oud-voetballer Bram van Polen noemt Ten Hags keuze een mooi verhaal, terwijl collega Marciano Vink kritisch is over de vroege carrièreswitch van Ten Hag.

"Het is natuurlijk een nieuwe functie, maar het is wel echt zijn club", begint Van Polen bij Voetbalpraat van ESPN. "Hij is supporter geweest, speler geweest en ook successen gehad als speler. Je ziet hem regelmatig op de tribunes zitten en er was een vacature. Ik vind het wel een mooie combi en nu kan hij het laten zien."

Marciano Vink plaatst zijn vraagtekens bij de nieuwe rol van Ten Hag. "Ik vind het vrij vroeg in zijn trainerscarrière. Hij heeft natuurlijk mooie successen behaald en grote clubs getraind, maar ik ben altijd van mening, dat als je een stap maakt naar een grote topclub, dat je ook vaak in die categorie clubs genoemd wordt. Als hij zou willen, dan kan hij hoppen in dat segment clubs. Ik denk dat de trainer Erik ten Hag nog niet klaar is."

"Als je kijkt naar Pochettino of Mourinho, die hoppen van de ene grote club naar de andere. Als binnen nu en een jaar een mooie Premier League-club langskomt, dan is dat verhaal dus over? Of is deze functie iets tijdelijks, voordat hij weer een nieuwe trainersfunctie aangaat?", aldus Marciano Vink. 

Gerelateerd:
Daley Blind tijdens een duel van de Ajax Legends in de Johan Cruijff Arena

"Het zou een goede zaak zijn als Daley Blind zou terugkomen"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag Marciano Vink Ajax Video's
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd