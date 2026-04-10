Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"
Jorthy Mokio heeft donderdag zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2031, maar Marciano Vink laat weten dat de talentvolle middenvelder nog veel verbeterpunten heeft. De voormalig profvoetballer verwacht echter ook dat de Belg kan uitgroeien tot een steunpilaar bij de club uit Amsterdam.
"Dat kan hij wel worden, maar dan moet er heel snel een ervaren middenvelder komen die hem heel snel kan bijscholen op bepaalde punten. Met name als Ajax de bal heeft", sprak hij bij 'VoetbalPraat' op ESPN. "Wat je bijvoorbeeld ziet bij Kees Smit: het kijken... Dat moet Mokio in balbezit heel erg leren", aldus Vink.
De analyticus vindt Mokio ook nog kwetsbaar als de tegenstander balbezit heeft. "Hij moet dan leren ruiken waar het gevaar zou kunnen ontstaan. Daarin is hij nog te bleu. Met Steur ernaast is het allebei nog te bleu. Dat breekt Ajax nu op", constateert hij. "Regeer is niet de ideale controleur, maar hij had wel enig plezier om er constant tussen te staan en om te proberen de tegenstander te ontregelen in de omschakeling", besluit Vink.
Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"
Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"
Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt
Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."