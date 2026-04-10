Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"

Niek
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Jorthy Mokio heeft donderdag zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2031, maar Marciano Vink laat weten dat de talentvolle middenvelder nog veel verbeterpunten heeft. De voormalig profvoetballer verwacht echter ook dat de Belg kan uitgroeien tot een steunpilaar bij de club uit Amsterdam. 

"Dat kan hij wel worden, maar dan moet er heel snel een ervaren middenvelder komen die hem heel snel kan bijscholen op bepaalde punten. Met name als Ajax de bal heeft", sprak hij bij 'VoetbalPraat' op ESPN. "Wat je bijvoorbeeld ziet bij Kees Smit: het kijken... Dat moet Mokio in balbezit heel erg leren", aldus Vink. 

De analyticus vindt Mokio ook nog kwetsbaar als de tegenstander balbezit heeft. "Hij moet dan leren ruiken waar het gevaar zou kunnen ontstaan. Daarin is hij nog te bleu. Met Steur ernaast is het allebei nog te bleu. Dat breekt Ajax nu op", constateert hij. "Regeer is niet de ideale controleur, maar hij had wel enig plezier om er constant tussen te staan en om te proberen de tegenstander te ontregelen in de omschakeling", besluit Vink. 

