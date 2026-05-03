Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Hugo Borst heeft zich kritisch uitgelaten over Ajax-doelman Maarten Paes, maar is tegelijkertijd onder de indruk van de ontwikkeling van Youri Baas. In de Eretribune op ESPN steekt de columnist zijn mening niet onder stoelen of banken.
"Paes is geen keeper waarvan je denkt: daar begint de as", begint Borst. "Van Baas word ik wel blij. Hij heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Baas ontwikkelt zich en is een heerlijke speler voor de as. Wat er allemaal voor de rest rondloopt... Er moet echt wat beter gescout worden en de jeugdopleiding moet wat meer gaan afleveren."
"Met Baas is het best wel gek, hè?", valt Marciano Vink in. "Hij heeft bij NEC linksback en hangend linksbuiten gespeeld en wilde bij Ajax liever niet centraal spelen. Hij is nu eigenlijk al twee seizoenen een van de beste spelers van Ajax." Het was Farioli die Baas naar het Amsterdamse centrum haalde. Jorrel Hato verhuisde daardoor naar de flank.
"Dat is een kwestie van een trainer die op het juiste moment komt en het net in je ziet zitten", aldus Danny Koevermans. "Baas is inderdaad al twee jaar een van de beteren en misschien wel de beste, terwijl hij bij NEC linksback was. Farioli moet alle credits krijgen, dat heeft hij goed gezien. Voor Baas kwam de perfecte trainer op het perfecte moment", aldus de oud-spits.
