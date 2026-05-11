Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Marciano Vink met duidelijke taal over Ajax: "Functie elders"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Marciano Vink
Marciano Vink Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez en Marciano Vink hebben zich na Ajax - FC Utrecht bijzonder kritisch uitgelaten over het spel van de Amsterdammers. Vooral de fitheid van de ploeg en de manier waarop Ajax standaardsituaties verdedigt, zorgden voor verbazing bij de ESPN-analisten.

Ajax ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht en kreeg opnieuw een tegendoelpunt uit een spelhervatting. "Dat was één ding. En de inhoud, wederom", verzuchtte Perez in Dit was het Weekend. De Deen zag Ajax na rust volledig wegzakken. "Je zag de wedstrijd tussen al die andere wedstrijden. In de eerste helft was Ajax prima. Je zag in het laatste halfuur steeds meer blauw in balbezit. Blauw drukte, dat was dus FC Utrecht."

Vink wees vervolgens op de cijfers rondom standaardsituaties. Volgens de analist komt liefst 22 procent van de tegendoelpunten van Ajax voort uit dode spelmomenten. Perez haakte daar cynisch op in. "Ze vonden het leuk en grappig om kleine spelers te kopen. Ze dachten: dat lijkt ons een goed idee. Als je klein bent en niet zo goed bent in dode spelmomenten, moet je out of the box denken."

Ook doelman Maarten Paes kreeg kritiek van Perez. Volgens de oud-voetballer moet de keeper dominanter optreden in het strafschopgebied. Vink ging nog een stap verder in zijn analyse van de standaardsituaties. "Degene die de spelhervattingen bij Ajax neerzet, moet functie elders. Het kan niet zijn dat er door Baas wordt gezegd dat het niet de hoogste prioriteit heeft. Je bent daarin gewoon de slechtste."

Bij de winnende treffer van FC Utrecht begrepen beide analisten weinig van de organisatie bij Ajax. "Wie dekt Van der Hoorn? Baas en Steur doen eigenlijk niks. Ik begrijp totaal niet wie dit heeft bedacht", aldus Vink.

Perez benadrukte dat het probleem extra zwaar weegt omdat Ajax zelf niet dominant genoeg is aan de bal. "Ajax door de jaren heen is nooit een kampioen geweest in dit soort dingen. Nu is het levensbelangrijk, omdat je zelf niet de baas bent."

Daarnaast verbaasde hij zich over het fysieke verval van de ploeg in de slotfase. "Je moet in het eerste uur het verschil gemaakt hebben, want je weet dat ze in elkaar zakken." Vink noemde dat "bizar", waarna Perez cynisch afsluitend reageerde: "En dit zijn spelers die dromen van een grote competitie?"

Gerelateerd:
Joey Kooij

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax

0
Óscar García bij ESPN

García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marciano Vink Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax

García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"

Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"

VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA

Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"

Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"

NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"

Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws