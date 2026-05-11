Marciano Vink met duidelijke taal over Ajax: "Functie elders"

Kenneth Perez en Marciano Vink hebben zich na Ajax - FC Utrecht bijzonder kritisch uitgelaten over het spel van de Amsterdammers. Vooral de fitheid van de ploeg en de manier waarop Ajax standaardsituaties verdedigt, zorgden voor verbazing bij de ESPN-analisten.

Ajax ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen FC Utrecht en kreeg opnieuw een tegendoelpunt uit een spelhervatting. "Dat was één ding. En de inhoud, wederom", verzuchtte Perez in Dit was het Weekend. De Deen zag Ajax na rust volledig wegzakken. "Je zag de wedstrijd tussen al die andere wedstrijden. In de eerste helft was Ajax prima. Je zag in het laatste halfuur steeds meer blauw in balbezit. Blauw drukte, dat was dus FC Utrecht."

Vink wees vervolgens op de cijfers rondom standaardsituaties. Volgens de analist komt liefst 22 procent van de tegendoelpunten van Ajax voort uit dode spelmomenten. Perez haakte daar cynisch op in. "Ze vonden het leuk en grappig om kleine spelers te kopen. Ze dachten: dat lijkt ons een goed idee. Als je klein bent en niet zo goed bent in dode spelmomenten, moet je out of the box denken."

Ook doelman Maarten Paes kreeg kritiek van Perez. Volgens de oud-voetballer moet de keeper dominanter optreden in het strafschopgebied. Vink ging nog een stap verder in zijn analyse van de standaardsituaties. "Degene die de spelhervattingen bij Ajax neerzet, moet functie elders. Het kan niet zijn dat er door Baas wordt gezegd dat het niet de hoogste prioriteit heeft. Je bent daarin gewoon de slechtste."

Bij de winnende treffer van FC Utrecht begrepen beide analisten weinig van de organisatie bij Ajax. "Wie dekt Van der Hoorn? Baas en Steur doen eigenlijk niks. Ik begrijp totaal niet wie dit heeft bedacht", aldus Vink.