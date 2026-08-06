Marciano Vink met transferadvies: "Hij kan bij Ajax, Feyenoord en PSV"
Marciano Vink heeft hoge verwachtingen van Marko Nejasmic. De Serviër staat onder contract bij NEC en maakte een goede indruk tegen Olympiakos. Vink denkt dat hij een geschikte optie zou zijn voor Ajax, Feyenoord én PSV.
"Even over die zes. Waar hebben ze die vandaan getoverd? Even serieus", begon Vink bij Voetbalpraat van ESPN over Nejasmic. De middenvelder kwam in 2025 over uit de Verenigde Arabische Emiraten en werd transfervrij overgenomen. Vink ziet hem nog wel een stap zetten. "Nejasmic bij Ajax, Nejasmic bij Feyenoord, Nejasmic bij PSV. Het kan allemaal, qua potentie en hoe hij het invult."
Thijs Zwagerman geeft vervolgens te kennen dat hij Nejasmic het liefst bij Ajax zou zien. "Als je het op Ajax legt, dan hebben ze natuurlijk veel meer behoefte aan een type Nejasmic", aldus de analist van het voetbalmedium.
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