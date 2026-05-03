Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"

Anton Gaaei eiste een hoofdrol op bij Ajax door in de elfde minuut op schitterende wijze raak te schieten tegen PSV. Marciano Vink is zeer te spreken over het optreden van de Deense rechtsback. De analist geniet niet alleen van de treffer, maar vooral van de onvoorspelbaarheid en tomeloze inzet van de verdediger.

In de studio van ESPN werd het doelpunt van Gaaei, die vanaf de rand van het strafschopgebied uithaalde, uitgebreid besproken. "Ze dachten: we laten Gaaei op de zestien maar vrij schieten", lacht oud-Ajacied Vink bij het zien van de beelden. "Hij heeft meer van dit soort goals gemaakt en speelt gewoon hartstikke goed. Gaaei geeft alles, is bij elke aanval over de rechterflank betrokken en zit echt in de wedstrijd."

Naast zijn aanvallende impulsen kan ook de speelstijl en mentaliteit van Gaaei de analist wel bekoren. De rechtsback kende lastige fases in Amsterdam, maar blijft altijd voorop in de strijd gaan. Vink ziet in hem dan ook een onvoorspelbare, maar zeer nuttige speler. "Er is best wat kritiek op hem, maar op dit soort momenten kun je ook niet niet van hem houden. Het is wel een speler die alles geeft en dat vind ik mooi. Gaaei is druistig op een manier die ook wel weer aandoenlijk en goed is", besluit hij lovend.