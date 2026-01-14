Marciano Vink schrikt enorm van Ajax: "Dat is een pupillenfout!"

Marciano Vink keek in de eerste helft van AZ - Ajax met verbazing naar het optreden van Josip Sutalo. De verdediger wist Troy Parrott na een lange bal van Rome-Jayden Owusu-Oduro niet van scoren te weerhouden, iets wat de ESPN-analist bestempelde als een grote fout.

Ajax kwam al vroeg op achterstand door Parrott. Aan die openingstreffer ging balverlies van Mika Godts vooraf. Kenneth Perez was kritisch op de Belgische buitenspeler. "Hij verliest de bal en is niet meer teruggekomen in de wedstrijd", aldus Perez. Volgens de analist was er geen sprake van een overtreding. "Het was ook geen overtreding. Fred Grim staat de hele tijd bij de vierde man te klagen, maar ik vind Bas Nijhuis geweldig fluiten. Hij trapt niet in dat toneel van ze."

Bij de 2-0 van AZ, opnieuw gemaakt door Parrott, legde Vink de nadruk opnieuw op Sutalo. "Even serieus… Sutalo staat in principe goed en dan gaat hij om zijn as draaien tijdens het rennen. Tegen een sprintende Parrott kan je niet even om je as gaan draaien. Zorg dan dat je gewoon andersom draait en blijft sprinten. Dit vind ik echt een pupillenfout."