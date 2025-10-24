Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Marciano Vink steunt Ajacied: "Ik begrijp zijn frustratie wel"

Arthur
bron: Voetbalpraat

Marciano Vink begrijpt goed waarom Oscar Gloukh gefrustreerd raakte na zijn wissels tegen AZ en Chelsea. Dat vertelt hij bij Voetbalpraat op ESPN. De aanvallend ingestelde speler werd voor een flink bedrag overgenomen van Red Bull Salzburg en leek tegen PSV zijn doorbraak te hebben, maar kan nu moeilijk verder bouwen op die positieve lijn.

"Als er een rode kaart valt en je bent nu weer degene die naar de kant moet…", zegt de oud-Ajacied. "Je bent voor zestien miljoen gehaald en hebt heel veel filmpjes ingesproken over hoe geweldig je het vindt dat je naar Ajax bent gekomen."

Vink gaat nog even door. "Als je dan PSV hebt gehad, waarin je in de tweede helft echt het verschil hebt gemaakt, dan snap ik dat je daar een goed gevoel aan overhoudt en dat wordt nu eigenlijk twee keer een halt toegeroepen. Dan begrijp ik zijn frustratie wel. Je moet dat meenemen als coach", besluit hij.

