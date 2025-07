Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

Marciano Vink is nog niet overtuigd van het huidige Ajax. Volgens de oud-speler van de Amsterdammers is de selectie kwalitatief niet goed genoeg om zich komend seizoen te kunnen mengen in de titelstrijd. Vink bekeek het treffen tussen Como en Ajax (3-0).

"Achterin is het gewoon heel erg mager. Helemaal als Jorrel Hato straks ook nog weggaat", schetst Vink bij Voetbalpraat op ESPN. Ook het middenveld baart hem zorgen. "Als het naar voren klopt, dan ziet het er met druk zetten allemaal best oké uit. Maar Como heeft in twee keer vijfenveertig minuten aangetoond dat druk zetten ook een vak apart is. En opbouwen is nog weer een vak apart. Het opbouwen van Como was echt fantastisch. Zó veel rust. Je zag ze bij Ajax allemaal naar elkaar kijken. Como speelde zich overal onderuit. Prachtige ploeg."

Vink heeft dan ook nog wel een boodschap voor technisch directeur Alex Kroes. Volgens de oud-prof moet Ajax zich echt nog versterken. "Ze missen in elke linie wel kwaliteit. De ene wedstrijd is het oké, maar dan kom je tegen een ploeg als Como. Dat is niet direct Champions League-niveau, maar als je dan zó wordt weggespeeld... Dan krijg je het echt heel zwaar."

Volgens Vink moet Ajax het spel onder Francesco Farioli niet helemaal loslaten. Hij adviseert 'een soort middenweg'. "Het drukzetten perfectioneren, want dat wil het publiek graag. En ik denk dat je moet zorgen dat er een soort van Farioli-gedachte blijft hangen: luister, als we de bal verliezen, dan sprinten we terug."