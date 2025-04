Marciano Vink ziet verbeterpunt bij Ajax: "Dat vind ik onzin"

"Dat is fantastisch, want daar is hij denk ik een maestro in. Hoe hij zijn team beschermt en de hele club meeneemt, ongekend knap", benadrukt hij in het ESPN-programma VoetbalPraat. Vink vindt het echter wel jammer dat de fans van Ajax dit seizoen niet bepaald verwend werden in de Johan Cruijff Arena. "Ik vraag me echt af, als je met dit materiaal, wat gewoon echt goed materiaal is, het in thuiswedstrijden niet altijd kunt laten zien... Stel je voor dat Ajax Slot aan het roer had gehad, denk je dan niet dat er attractiever werd gespeeld?"

"Dan ligt het toch niet aan de selectie dat het niet kan? Dan ligt het toch aan de filosofie, de cultuur en de inborst van de trainer? Ik heb er gewoon moeite mee dat er wordt gedaan alsof de selectie van Ajax geen creatieve spelers herbergt en er gedaan wordt alsof het niet anders kan dan gesloten en compact spelen", vervolgt Vink. "Dat vind ik onzin, je hebt best wel veel creatieve spelers", besluit de voormalig profvoetballer over de selectie van Ajax. Hij doelt daarbij onder anderen op Steven Berghuis, Bertrand Traoré en Mika Godts.