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Marco Timmer vreest voor Ajax: "Echt die problemen oplossen"

Bjorn
Marco Timmer op de tribune van het Philips Stadion
Marco Timmer op de tribune van het Philips Stadion Foto: © Pro Shots

Ajax speelde afgelopen weekend in eigen huis gelijk tegen NEC (1-1) en blijft daardoor op de vijfde plek in de Eredivisie. Marco Timmer denkt niet dat het de Amsterdammers dit seizoen lukt om nummer vier FC Twente in te halen.

Koploper Feyenoord heeft drie punten meer dan de Enschedeërs, terwijl nummer vijf Ajax nog twee punten achter FC Twente staat. "Ik heb heel veel vertrouwen in FC Twente", zegt Timmer bij Rondje Eredivisie van Voetbal International

"Ze zijn die moeilijke fase doorheen gekomen. Die hebben ze aan het begin gehad. Iedereen weet nu wat de lat is", aldus Timmer, die wel ziet dat het in uitwedstrijden beter moet bij FC Twente. "Ze hebben echt wel een bredere selectie, vind ik. Kwalitatief betere spelers en die nieuwelingen worden alleen maar beter."

Timmer heeft dus hoge verwachtingen van FC Twente, maar dan zal er toch iemand van de traditionele top drie moeten tegenvallen. "Ik denk op dit moment Ajax. Ajax moet echt de problemen oplossen. FC Twente heeft dat probleem een stuk minder", meent hij.

Collega Geert-Jan Jakobs heeft wat meer vertrouwen in de Amsterdammers. "Ik verwacht dat Ajax uiteindelijk wel boven FC Twente zal eindigen en dat AZ en FC Twente om die vierde plek gaan strijden. Maar jij schat FC Twente nu dan verder in dan Ajax?", vraagt Jakobs zich af.

"Ik heb wel vertrouwen in Ten Hag bij FC Twente, dat die lat omhoog gaat", reageert Timmer. "Dat iedereen daarin mee moet en dat ze niet te snel tevreden zijn. Er is wel weer iets aan het ontstaan."

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