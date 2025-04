Marco Timmer ziet: "Dat heeft Ajax wel nodig op dit moment"

Ajax pakte afgelopen zondag in de slotminuten nog een punt in het thuisduel tegen Sparta Rotterdam. Volgens de tafelgasten bij Rondje Eredivisie was Wout Weghorst erg belangrijk voor de Amsterdammers.

"Ajax had zeker al eerder achter moeten staan, en ook in het begin van de tweede helft was Sparta beter", begint Marco Timmer. "En toen Weghorst erin kwam, draaide alles om. Wat ik misschien wel mooier vond was het interview na afloop, hij straalde eigenlijk alleen maar rust uit. Die rust en ervaring heb je op dit moment wel nodig denk ik. En daarom moet Farioli gaan kiezen voor Weghorst."

"Het is nog maar één voetbalweek te gaan voor Ajax", haakt Freek Jansen in. "Daar moet alles gebeuren. Weghorst heeft weer echt veel gebracht, en ook aan de bal had hij perfecte rust. Hij is eigenlijk de pinchitter van Nederland, maar dan moet je eerste spits wel leveren. En we kunnen veel zeggen over Brobbey, maar dat doet hij niet."

"Als je naar Weghorst kijkt ziet het er allemaal een beetje houterig uit en hij is natuurlijk niet een verfijnde technicus, maar we moeten ook niet doen alsof hij niet kan voetballen", gaat Timmer verder. "Het is niet zo alsof hij helemaal niet technisch is." "Brobbey zit alleen maar in de duels", haakt Jansen in. "Maar bij Weghorst zie je nog wel een aantal loopacties. Bij Brobbey is het te veel gefocust op het fysieke gedeelte."