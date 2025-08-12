Kick-off
Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Marco van Basten baart opzien over Ajax: "Ik ben gaan golfen"

Amber
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Marco van Basten zorgde zondagavond bij Rondo voor opzien door openlijk toe te geven dat hij de wedstrijd tussen Ajax en Telstar niet volledig had bekeken. Terwijl Ajax die middag een moeizame 2-0 zege boekte, koos de drievoudig Ballon d’Or-winnaar voor een andere bezigheid.

"Ajax... Pfoe, geen commentaar", begon Van Basten, toen het gesprek aan tafel op de Amsterdammers kwam. Presentator Wytse van der Goot reageerde gevat: "Nou, doe dat maar wel, want daar betalen we je voor."

Van Basten gaf daarop toe: "Ik heb weinig van de wedstrijd gezien, ik ben gaan golfen." Wel bekeek hij later samenvattingen: "Ik ga dan liever achteraf kijken. Ik kijk dan even wat ik moet zien. Dat was dan het broodnodige. Er was weinig spektakel. Ajax heeft een geweldig mooi stadion en het zit elke week bommetje vol, maar als je naar het team kijkt, is het nog niet logisch dat het daar elke week vol zit."

Later in de uitzending ging het over het middenveld van Ajax, dat het volgens Theo Janssen 'niet kon belopen' tegen Telstar. Van Basten vroeg daarop: "Was Klaassen met de punt naar achteren of naar voren?" Daardoor viel hij door de mand: "Naar achteren? Dat vind ik ook niet zijn positie."

Gerelateerd:
Jorrel Hato voor Chelsea

"Het is triest dat Hato nooit voor Feyenoord heeft gespeeld"

0
Anwar El Ghazi bij Cardiff City

'Oud-Ajax-aanvaller El Ghazi staat voor avontuur bij Spaanse club'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Marco van Basten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd