Marco van Basten baart opzien over Ajax: "Ik ben gaan golfen"

Marco van Basten zorgde zondagavond bij Rondo voor opzien door openlijk toe te geven dat hij de wedstrijd tussen Ajax en Telstar niet volledig had bekeken. Terwijl Ajax die middag een moeizame 2-0 zege boekte, koos de drievoudig Ballon d’Or-winnaar voor een andere bezigheid.

"Ajax... Pfoe, geen commentaar", begon Van Basten, toen het gesprek aan tafel op de Amsterdammers kwam. Presentator Wytse van der Goot reageerde gevat: "Nou, doe dat maar wel, want daar betalen we je voor."

Van Basten gaf daarop toe: "Ik heb weinig van de wedstrijd gezien, ik ben gaan golfen." Wel bekeek hij later samenvattingen: "Ik ga dan liever achteraf kijken. Ik kijk dan even wat ik moet zien. Dat was dan het broodnodige. Er was weinig spektakel. Ajax heeft een geweldig mooi stadion en het zit elke week bommetje vol, maar als je naar het team kijkt, is het nog niet logisch dat het daar elke week vol zit."

Later in de uitzending ging het over het middenveld van Ajax, dat het volgens Theo Janssen 'niet kon belopen' tegen Telstar. Van Basten vroeg daarop: "Was Klaassen met de punt naar achteren of naar voren?" Daardoor viel hij door de mand: "Naar achteren? Dat vind ik ook niet zijn positie."