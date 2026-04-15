Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"

bron: RTL Boulevard
Marco van Basten
Marco van Basten

Marco van Basten wordt naar eigen zeggen al langere tijd lastiggevallen door een verwarde vrouw. Buurtbewoners ontvingen deze week een opvallende foto in hun brievenbus, waarop een Engelse tekst en een afbeelding van zijn vrouw Liesbeth van Basten te zien zouden zijn. De oud-topvoetballer bevestigt, na berichtgeving van RealityFBI, tegenover RTL Boulevard dat hij weet wie de vermeende stalker is en inmiddels aangifte heeft gedaan.

"Het is een verwarde vrouw uit Italië, die zegt dat mijn vrouw vreemdgaat en door de duivel is bezeten", vertelt Van Basten. "Hogere machten zeggen dat zij mij moet verlossen", zou de vrouw hebben beweerd. Ook heeft zij zich in het verleden uitgelaten over zijn kinderen. "Mijn kinderen zouden ook slecht zijn en een negatieve invloed hebben op mij."

Volgens Van Basten speelt de situatie al langere tijd. "Deze vrouw staat in contact met 'het hemelse' en vindt het dus zeer belangrijk dat ik gered moet worden uit deze duivelse sferen." Waar hij het in eerste instantie nog kon relativeren, maakt hij zich nu zorgen. "Ze gaat steeds verder."

De vrouw verspreidt inmiddels ook foto's in de buurt waar Van Basten woont. Daarop staat volgens hem een 'zogenaamde foto' van zijn vrouw samen met een andere man. De oud-voetballer benadrukt dat zijn vrouw daar niet op te zien is. "Je kan zo zien dat mijn vrouw er niet op lijkt."

Van Basten denkt dat de vrouw vooral hulp nodig heeft. "Het is een patiënt die behandeld zou moeten worden." Voor hem en zijn gezin is de maat inmiddels vol, omdat de situatie 'steeds lastiger en vervelender' wordt. "Ik hoop dat het snel en goed opgelost kan worden."

0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws