Marco van Basten furieus op Ajacied: "Loop je eigen uit de naad!"

Marco van Basten en Alex Pastoor zijn kritisch over het optreden van Mika Godts bij Ajax. Zaterdag, tijdens het thuisduel tegen Excelsior (1-2), kreeg de jonge buitenspeler negentig minuten de kans om zich te bewijzen, maar slaagde er niet in een duidelijk stempel op de wedstrijd te drukken.

Pastoor volgde de 20-jarige Belg nauwgezet en bespreekt zijn observaties in Rondo. "Mika dribbelt terug. Het is een soort pupillenvoetbal, het is leuk om naar te kijken. Maar ik weet niet of hij een doelpunt wil maken. Hij was niet voor de goal. Er wordt veel gezegd over het verdedigen, dat is niet samen. Het omschakelen is niet samen."

Van Basten sluit zich bij de kritiek aan en benadrukt dat de speler meer initiatief moet tonen om zijn ploeg vooruit te helpen. "Je moet ook kunnen, je moet het ook willen, je moet het ook doen. Je moet ook die meters uitvoeren. Je voetbalt niet voor het eerst, zou ik zeggen. Loop je eigen uit de naad."

Ook de bredere inzet van de Ajax-spelersgroep laat volgens Pastoor te wensen over. "Het Ajax-publiek is niet snel tevreden. Als het 4-0 is, moet het 5-0 worden, maar als je nu het snot voor de ogen werkt, voor elke bal komt en samen naar voren en naar achteren gaat, dan heeft het publiek daar alleen maar waardering voor."