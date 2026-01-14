Marco van Basten geeft transfertip: "Bij Ajax, PSV of Feyenoord"

Het zou de ontwikkeling van Kees Smit ten goede komen als hij nog 'een jaar of drie' in de Eredivisie blijft spelen. Dat werd besproken aan tafel bij Rondo , waar Marco van Basten een vergelijking maakte met een andere ex-Eredivisie-speler die op jonge leeftijd voor veel geld naar het buitenland vertrok.

Smit maakt op negentienjarige leeftijd al indruk bij AZ, en zowat de hele Europese top heeft interesse in de talentvolle middenvelder. Volgens de laatste berichten verlangt Alkmaar minstens zestig miljoen euro voor hem. Aan tafel bij Rondo gaven de gasten Smit een duidelijk advies: blijf nog even in de Eredivisie.

Van Basten zegt hierover: "Hij moet nu bij AZ of bij Ajax, PSV of Feyenoord, een jaar of drie en dan kan je naar de top van het buitenland. Als je naar het buitenland gaat, is het goed als je ook gesetteld bent met een vriendin of zo, dat je met zijn tweeën gaat. Als je anders een keer mee moet doen bij het tweede, ga je je heel eenzaam voelen. Dat is niet goed."

Wim Kieft is het roerend met hem eens: "Die jongen is erbij gebaat dat hij eerst eens even twee, drie jaar gaat uitgroeien tot een grote jongen bij AZ. Daarna kun je een tussenstap maken." Van Basten voegt daar nog aan toe: "Een goede manager zou zeggen dat hij eerst naar Ajax, PSV of Feyenoord moet gaan, Champions League."