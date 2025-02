Marco van Basten: "Geen stylist, maar Ajax zal hem écht missen"

Ajax zal de komende weken zonder Wout Weghorst moeten spelen, en volgens Marco van Basten is dat een flinke tegenvaller. De spits liep een gebroken teen op en is naar verwachting vier tot zes weken uitgeschakeld.

Van Basten benadrukt dat Weghorst, ondanks zijn beperkte technische kwaliteiten, een belangrijke rol vervult in het elftal. "Het is geen geweldige voetballer die mensen uitspeelt, maar hij staat vaak op de goede plek. Het is een winnaar en hij zorgt ervoor dat anderen beter worden."

De voormalig Ajax-spits vreest dat Weghorst’s ervaring en intelligentie in het veld gemist zullen worden. "Hij weet te scoren en heeft gevoel voor wat er gebeurt in de zestien. Het is een ervaren speler, en daar maakt Ajax gebruik van. Het helpt Ajax."

In de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis stond Christian Rasmussen in de punt van de aanval, terwijl Brian Brobbey rust kreeg. Of Ajax de komende weken het gemis van Weghorst kan opvangen, zal moeten blijken.