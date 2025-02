Marco van Basten hard: "Ik word niet heel erg vrolijk van Ajax"

Marco van Basten is enthousiast over Francesco Farioli. De analist vindt het voetbal slecht, maar vindt gelijktijdig ook dat Farioli weinig opties heeft als het gaat om kwaliteit in zijn selectie.

"Ajax strompelt naar de bovenkant", constateert een lachende Van Basten bij Rondo van Ziggo Sport. "Ik moet zeggen dat er weinig op aan te merken valt. Het is niet echt mooi om te zien, maar ze krijgen de punten binnen. Dat is wel uiteindelijk waar het om gaat. Ik vind het niet leuk om ernaar te kijken, want er is weinig spektakel. Ik word er niet heel erg vrolijk van."

Los daarvan heeft hij respect voor de trainer. "De trainer is wel sterk. Als de wedstrijden niet goed gaan, dan ben je vaak geneigd om hier en daar wat kritisch te zijn. Hij valt zijn spelers nooit af. Hij kijkt gewoon: dat heb ik van mijn spelers gevraagd en dat hebben ze gedaan. Dat is prima en voor de rest houdt hij het kort en zakelijk. Daardoor houdt hij de groep bij elkaar en blijven ze voor elkaar knokken. Hij haalt eruit wat erin zit, ook al is dat niet veel."