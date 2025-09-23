Kick-off
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
Marco van Basten hard voor Ajacied: "Dit doet hij al twee jaar"

Max
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Marco van Basten is kritisch op Josip Sutalo. De voormalig profvoetballer zag de verdediger van Ajax zondag niet goed invallen tegen PSV (2-2). 

De miljoenenaankoop leek onder Francesco Farioli zijn vorm hervonden te hebben, maar nieuwe trainer John Heitinga maakt nog weinig gebruik van de Kroaat. Tegen PSV kwam hij twintig minuten voor tijd in de ploeg. "Hij is zó slecht in het organiseren", oordeelt Van Basten in Rondo van Ziggo Sport. "Bij de 2-1 van PSV staat hij uiteindelijk niemand te dekken."

Volgens Van Basten had Sutalo beter moeten optreden bij de goal van Yarek Gasiorowski. "De centrale verdedigers, hij en Itakura, moeten toch mensen oppakken als er voorzetten worden gegeven? Of je moet opdrachten geven. Hij doet allebei niet", zag de oud-topspits. "Dit doet hij al twee jaar. Dat kan toch niet? Hij dekt constant niemand." 

"Je moet gewoon hardop denken", adviseert Van Basten. "Dan spreek je uit: ik pak hem, jij pakt hem. Dat is wat je moet doen, maar ze zijn allemaal doofstom. Het is een verplichting; hardop denken en geluid maken. Dit geldt voor Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht en AZ. Bij al die ploegen heb je weinig spelers die geluid maken en uitspreken wat er gedaan moet worden."

