Marco van Basten hard voor 'chaotisch' Ajax: "Het is verstandeloos"

Ajax heeft dinsdagavond een flink pak slaag gekregen in de Champions League. Olympique Marseille was met 4-0 te sterk voor de Amsterdammers, die bij rust al tegen een vrij kansloze 3-0 achterstand aankeken.

"Het is wat we vreesden, en wat we niet hoopten", verzuchtte Van Basten in de rust van het duel bij Ziggo Sport. "Je ziet vanaf het begin chaos, geen organisatie, gekke dingen en Ajax heel hoog druk zetten. Achterin spelen ze één op één. Waarom? Het is vanaf minuut één open huis. Dat je Champions League moet spelen in Marseille, en dan één op één gaat spelen. Het is met lef, maar het is ook verstandeloos."

Ook collega-analist heeft zich mateloos geërgerd aan het spel van de Amsterdammers. "Als je de ruimtes zo groot laat, dan weten die aanvallers van Marseille daar wel raad mee. Ik erger me dood aan al die koppeltjes. Je krijgt spelers op posities waar ze niet horen te zijn. Dat komt door dat koppelen. Zak gewoon in. Bij 2-0 zetten ze nog hoog druk. Voetbal met verstand! Je speelt niet tegen koekenbakkers. Het zijn een stelletje slaapkoppen", aldus Sneijder.