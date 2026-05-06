"Marco van Basten heeft mijn leven een stuk moeilijker gemaakt"

Cabaretier Peter Pannekoek (39), bekend van het NPO 1-programma Dit was het Nieuws , heeft Marco van Basten niet alleen leren kennen als voetballegende, maar ook als iemand die zijn leven onbedoeld lastiger maakte. Althans: taalkundig gezien.

"Wist je dat ‘pannenkoek’ heel lang volledig uit de mode is geweest als scheldwoord?", zegt Peter Pannekoek in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens hem werd het woord jarenlang nauwelijks gebruikt om iemand uit te schelden, totdat Van Basten als trainer van Ajax op pijnlijke wijze werd uitgescholden door een supporter op de tribune in 2009.

Ajax verloor toen met 0-1 van SC Heerenveen. "Totdat Marco van Basten als Ajax-trainer opeens werd uitgejouwd door die ene supporter op de tribune, weet je dat nog? Had ik weer: schelden met ‘pannenkoek’ was opeens weer helemaal terug. Je zou kunnen zeggen dat Van Basten mijn leven een stuk moeilijker heeft gemaakt", aldus een lachende Peter Pannekoek.