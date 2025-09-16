KieftJansenEgmondGijp
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"
"Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes"

Rik Engelbertink
bron: KieftJansenEgmondGijp
Marco van Basten bij Ziggo Sport
Marco van Basten bij Ziggo Sport Foto: © Ziggo Sport

René van der Gijp vindt Marco van Basten bepaald geen overtuigende analist. Van der Gijp vindt dat Wim Kieft zich juist aan de andere kant van het spectrum bevindt, en stelt dat hij de beste analist van Nederland is.

"Ik zat naar Studio Voetbal te kijken met Dick Schreuder en Pierre van Hooijdonk", begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Dan denk ik: jongens, Wim is met afstand de beste analist die er is." Na een ontsteking in zijn kunstknie, zal hij snel weer aansluiten bij de podcast. "Ik vind het leuk hoor, als Wim er volgende week weer is. Leuke gozer, man."

Van der Gijp heeft ook nog wat te zeggen over andere collega-analisten. "Ruud Gullit is een topgozer en Marco van Basten is een prima autist, met zijn papiertjes. Hij kon hartstikke goed voetballen, maar hij zit daar de hele tijd met zijn papiertjes volledig in zijn eigen wereldje", sluit Van der Gijp lachend af.

