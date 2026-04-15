Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"

Er zijn mogelijk zorgen rondom Marco van Basten, zo meldt het juicekanaal Reality FBI op Instagram. Buurtbewoners zouden deze week een opvallend en verontrustend document in hun brievenbus hebben aangetroffen, waarop een foto te zien zou zijn van zijn vrouw Liesbeth van Basten, vergezeld van een vreemde Engelstalige tekst.

"Bewoners in een Amsterdamse wijk keken deze week raar op toen ze naar hun brievenbus liepen", schrijft het kanaal. "Ze vonden een A4-tje met een geprinte foto van een vrouw die zou lijken op de vrouw van Van Basten, met een onbekende man." In een tweede bericht wordt het bewuste papier gedeeld. Op de foto staat, in gebrekkig Engels, de tekst: "Hier mevrouw Liesbeth van Basten, samen met hem. Wie is hij? Weet Marco hiervan? Het is zondag en op zondag rust Marco met zijn familie. Zij is met deze man."

Volgens het kanaal zijn de papieren verspreid ‘op een steenworp afstand’ van de woning van Van Basten en zijn vrouw. Daarbij wordt openlijk gespeculeerd over de situatie: "Stalkt iemand de familie? Probeert iemand een wig te drijven tussen het tweetal?"

Een derde bericht, dat kort daarna verscheen, lijkt die laatste gedachte kracht bij te zetten. Daarin wordt melding gemaakt van een ander briefje dat zou zijn aangetroffen in het Vondelpark in Amsterdam. Op dat briefje staat opnieuw een opvallende Engelstalige tekst met bizarre beschuldigingen. Zo wordt onder meer beweerd dat een familielid ‘de Antichrist’ zou zijn en worden dochters omschreven als ‘reptielen’ en ‘de bron van het kwaad’. "De enige die 'licht' is is Marco van Basten, die gevangen wordt gehouden door hen en zijn zoon", aldus de schrijver van het bericht.

Marco van Basten en Liesbeth van Basten zijn al tientallen jaren samen en trouwden in 1993. Eerder dit jaar maakte Ziggo Sport bekend dat Liesbeth kampt met een ernstige ziekte. "Zij ondergaat de aankomende maanden een intensieve, deels ook preventieve, behandeling", zo luidde het destijds in een verklaring. Om die reden legde Van Basten tijdelijk zijn werkzaamheden als analist neer.