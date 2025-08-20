Marco van Basten krijgt harde kritiek: "Het is ondragelijk"

Nico Dijkshoorn begrijpt niet dat Marco van Basten nog analist is. De columnist heeft het idee dat de oud-trainer en speler van Ajax helemaal niks meer heeft met voetbal.

Van Basten is vaste tafelgast bij Rondo van Ziggo Sport, maar maakt daar volgens Dijkshoorn geen enthousiaste indruk. "Marco van Basten haat voetbal. Niet een beetje, maar met alles wat hij in zich heeft", constateert hij in Voetbal International. “Ik vind, en ik spreek denk ik ook namens Marco zelf, dat dit moet stoppen. Het is ondragelijk om iedere week te moeten kijken maar een wereldberoemde ex-voetballer die met zichtbare tegenzin wat geld bij elkaar zit te harken aan een tafel vol gegeneerde andere ex-voetballers.”

Dijkshoorn zag dat de oud-topspits onder andere niet veel wist over de situatie van Vitesse en weinig spelers uit de Eredivisie kent. “Wat het allemaal zo vreselijk pijnlijk maakt, is dat alles wat ik hier nu heb opgeschreven precies zo wordt ervaren door Wytse van der Goot, de presentator van het programma Rondo", aldus Dijkshoorn. “Hij doet werkelijk zijn best om Marco iedere uitzending bij de les te houden, maar dat gebeurt helaas met een kilo of zes te veel onderdanigheid."