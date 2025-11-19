Marco van Basten kritisch: "Dát is het probleem van dit Oranje"

Marco van Basten mist nog altijd een échte leider in het Nederlands elftal. De voormalig topspits van Ajax vindt dat binnen de selectie te gemakkelijk wordt omgegaan met gemaakte afspraken. Volgens de analist corrigeren de spelers elkaar ook bovendien veel te weinig.

"Afspraken worden niet gecontroleerd", begint Van Basten bij Rondo. "Je staat in het veld en je hebt afspraken met elkaar, je hebt een tactiek besproken. Er ligt verantwoordelijkheid ín het veld, maar ook buiten het veld. Je hebt ook niet echt een leider. Als er één iemand tegen de spits zegt dat hij terug moet, of tegen de laatste man dat hij naar voren moet, dan is er al wat meer duidelijkheid."

"Maar dat is het probleem van het Nederlands elftal: het zijn allemaal goede, lieve, aardige jongens. Ze zijn niet veeleisend naar elkaar. Je hoeft ook geen klootzak te zijn, maar je moet duidelijkheid creëren in de ploeg. Afspraken moeten nagekomen worden, gecontroleerd worden, gecorrigeerd worden", aldus Van Basten.