Marco van Basten kritisch op Ajax: "Ze hebben geen duidelijkheid"

Marco van Basten vindt dat Ajax duidelijkheid mist in de verdediging. Volgens de drievoudig Ballon d'Or-winnaar communiceren de spelers onvoldoende met elkaar, wat tot veel problemen leidt.

"Je moet samen verdedigen, dan moet je contact met elkaar maken. In de tweede helft scoorden ze en toen ging het groeien, maar ze hebben geen duidelijkheid," zegt Van Basten in het Ziggo Sport-programma Rondo over Ajax. Guus Hiddink sluit zich daarbij aan: "Ze hebben geen echte hiërarchie. Je moet leiders hebben die vertalen waar je een hele week op traint."

Ook Youri Mulder wijst op het gemis van een belangrijke speler die deze zomer vertrok. "Het is heel logisch, Henderson ging weg. Dan halen ze Itakura, een goede verdediger, maar geen leider. Sutalo is ook niet sterk in de communicatie, dus ze missen iemand in de verdediging die de boel bij elkaar houdt," zegt de directeur voetbalzaken van Schalke 04.

"Spelers moeten weten hoe ze dingen gaan opvangen, hoe ze gaan opbouwen, dat moet duidelijk zijn. Uiteindelijk gebeurt dat zomaar, er is niemand die dat leidt," besluit Van Basten.