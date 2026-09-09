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Ajax historie & oud-spelers

Marco van Basten kritisch op beleid Ajax: "Dat is heel vreemd"

Stefan
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © Pro Shots

Marco van Basten is nog altijd niet heel erg te spreken over de transferzomer van Ajax. Met name de aankoop van Marcos Leonardo voor een gigantisch gaat er maar moeilijk in bij de wereldspits van weleer.

"Als je ziet dat ze die Leonardo kopen voor 20 miljoen uit Saoedi-Arabië, dan denk ik: ja, dat is wel heel vreemd", vertelde Van Basten onlangs bij de Coen en Sander Show op de radiozender JOE. Ondanks zijn twijfels over het transferbeleid hoopt de oud-spits dat Ajax snel weer de oude is. "Ik ben alleen maar blij als het goed gaat met Ajax."

"Want ik vind het alleen maar leuk om te kijken als het goed gaat, als we winnen". Volgens Van Basten is de lol er anders snel vanaf: "En als je blij wordt, anders ga je er toch niet naar kijken, want ik krijg er kiespijn van. Ik vind het verschrikkelijk dat het met Ajax slecht gaat", aldus Van Basten, die echter ook van andere clubs kan genieten. "Ik vind het leuk dat Feyenoord goed gaat. Ik vind het leuk dat PSV het goed doet."

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