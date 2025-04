Marco van Basten over Ajax: "Toen waren ze een partij slecht"

"Ik moet zeggen: bij Union Sint-Gillis speelde ze uit heel goed", sprak hij maandagavond bij 'rondo' op Ziggo Sport. "Toen dacht ik thuis: nu ga ik er even voor gaan zitten. Toen waren ze een partij slecht. Sindsdien heb ik: we moeten wel heel voorzichtig zijn bij Ajax."

"Ik geloof er ook wel in hoor", benadrukt Van Basten. "Maar ik zou toch elke keer wel een slag om de arm houden. Het is ook niet belangrijk. Of je het wel zegt of niet", vervolgt hij over de voorzichtige uitspraken van de Italiaanse oefenmeester.

Ook Ruud Gullit toont begrip voor de bescheidenheid in Amsterdam. "Het is hetzelfde dat als je het veld op komt voor een bekerfinale", legt hij uit. "Dan raak je die beker ook niet aan. Daar kijk je niet naar. Ik snap dat hij niet wil praten over de titel."