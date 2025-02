Marco van Basten positief gestemd: "Het is gewoon duidelijk"

Oliver Edvardsen dacht binnen tien minuten te scoren, maar kreeg geen bevestiging van de scheidsrechter. "Ik dacht: dat is een doelpunt", reageert voormalig profvoetballer Jan Mulder bij Ziggo Sport. "En dan toch die millimeter..."

Het incident onderstreept volgens Van Basten het belang van doellijntechnologie, in tegenstelling tot VAR-discussies over buitenspel en hands. "Het is gewoon duidelijk. Het is ja of nee. Al die andere discussies, over hands en buitenspel, zijn ingewikkelder. Hier is iedereen tevreden mee", aldus Van Basten.