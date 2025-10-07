Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Marco van Basten richt pijlen op Ajax: "Ze hebben niet één speler"

Arthur
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Voormalig topvoetballer, oud-trainer van Ajax en analist Marco van Basten heeft hard uitgehaald naar zijn oude club Ajax. Volgens hem heerst er momenteel totale chaos in Amsterdam, en begrijpt hij niet waarom sommige spelers een plek in het eerste elftal krijgen. Ook uitte hij kritiek op het jeugdbeleid van de club.

In het programma Rondo zei Van Basten: "Het is een chaos bij Ajax. Kijk naar de jeugd. Ik vind het heel raar dat je jeugd altijd heel dominant aanwezig was, maar nu zijn er allemaal spelers..."

De oud-international wees vervolgens een specifieke speler aan. "Zelfs die Kian Fitz-Jim, die speelde vorig jaar bij Excelsior niet eens in het eerste. En dat speelt nu bij Ajax. Ik begrijp er niets van. Het is geen grootheid in een elftal dat sterke jongens nodig heeft. Je hebt drie spelers nodig aan wie een elftal zich kan optrekken. Maar Ajax heeft niet één speler."

John van ’t Schip, voormalig trainer van Ajax, wilde de uitspraken van Van Basten echter nuanceren. "Fitz-Jim die speelde vorig jaar wel goed onder Farioli. Dat komt omdat er duidelijkheid is voor hem en dan kan hij een goed seizoen draaien. Ik heb hem teruggehaald, omdat wij toen middenvelders tekortkwamen. Uiteindelijk heeft hij onder mij weinig gespeeld, want Jordan Henderson kwam toen ook nog."

Volgens Van ’t Schip liet Fitz-Jim destijds zien wat hij in huis heeft. "Bij mij kwam Fitz-Jim dus weinig aan spelen toe, maar vorig jaar heeft hij echt wel goede wedstrijden gespeeld. Dat komt vanwege de duidelijkheid binnen de ploeg." Nu is de situatie volgens hem veranderd. "Met die duidelijkheid kon hij goed renderen, maar nu zie je ook dat hij in de ruimtes komt te zwemmen. Het een heeft met het ander te maken. Hij speelt nu niet anders dan vorig jaar."

Het laatste Ajax Nieuws Marco van Basten
