Marco van Basten snoeihard voor Ajacied: "Dramatisch, waanzin"

Marco van Basten is niet te spreken over het interview van John Heitinga na het duel tussen Ajax en Olympique Marseille. De analist en voormalig voetballer zag de Amsterdammers met maar liefst 4-0 onderuit gaan in Frankrijk.

"Het is echt ongelofelijk", zegt Van Basten na het zien van het interview van Heitinga bij Ziggo Sport. "Hij blijft het nog volhouden ook, dat hij zo hoog druk moest zetten. Dat hij zoveel risico moest nemen. Dat hij overal één-op-één moest spelen. Het is gewoon waanzin. Ik vond het echt dramatisch vandaag. Het is een heel foute manier van spelen, niet reëel. Ik snap niet dat niemand er wat van zegt."

Ook het interview van Klaassen vond de oud-spits veelzeggend. "Dan hoor je die antwoorden, die geven de machteloosheid van dit team weer. Hij had geen verklaring, wist niet wat er gebeurd was", vervolgt hij. "De aanvoerder is het verlengstuk van de trainer. Maar geen idee had-ie. Geen idee. Hoe Ajax wilde spelen, dat kan in het laatste kwartier. Nu begonnen ze ermee. Sta je 3-0 achter. Onvoorstelbaar."

"En dan hoor je ze praten na de wedstrijd, dat gaat nergens over. Niemand die een punt aanwijst waar het om gaat. Het is wel wat ik had verwacht. Het is alleen pijnlijk als je dat bevestigd ziet worden. Ze waren gewaarschuwd, er was na die wedstrijd tegen NAC Breda al zoveel ophef. Dan ga je daar toch niet met open huis naartoe? Alles stond open. Niemand die ingreep, niemand die wat veranderde. Dan zinkt het schip", aldus Van Basten.