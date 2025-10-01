Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Marco van Basten snoeihard voor Ajacied: "Dramatisch, waanzin"

Stefan
Marco van Basten bij Ziggo Sport
Marco van Basten bij Ziggo Sport Foto: © Ziggo Sport

Marco van Basten is niet te spreken over het interview van John Heitinga na het duel tussen Ajax en Olympique Marseille. De analist en voormalig voetballer zag de Amsterdammers met maar liefst 4-0 onderuit gaan in Frankrijk.

John Heitinga na de zeperd in Marseille
John Heitinga na stevig pak slaag: "Ik denk dat we goed begonnen" Lees ook

"Het is echt ongelofelijk", zegt Van Basten na het zien van het interview van Heitinga bij Ziggo Sport. "Hij blijft het nog volhouden ook, dat hij zo hoog druk moest zetten. Dat hij zoveel risico moest nemen. Dat hij overal één-op-één moest spelen. Het is gewoon waanzin. Ik vond het echt dramatisch vandaag. Het is een heel foute manier van spelen, niet reëel. Ik snap niet dat niemand er wat van zegt."

Ook het interview van Klaassen vond de oud-spits veelzeggend. "Dan hoor je die antwoorden, die geven de machteloosheid van dit team weer. Hij had geen verklaring, wist niet wat er gebeurd was", vervolgt hij. "De aanvoerder is het verlengstuk van de trainer. Maar geen idee had-ie. Geen idee. Hoe Ajax wilde spelen, dat kan in het laatste kwartier. Nu begonnen ze ermee. Sta je 3-0 achter. Onvoorstelbaar."

"En dan hoor je ze praten na de wedstrijd, dat gaat nergens over. Niemand die een punt aanwijst waar het om gaat. Het is wel wat ik had verwacht. Het is alleen pijnlijk als je dat bevestigd ziet worden. Ze waren gewaarschuwd, er was na die wedstrijd tegen NAC Breda al zoveel ophef. Dan ga je daar toch niet met open huis naartoe? Alles stond open. Niemand die ingreep, niemand die wat veranderde. Dan zinkt het schip", aldus Van Basten.

Davy Klaassen tegen Olympique Marseille
Davy Klaasen geïrriteerd: "Ajax moet zich achter de oren krabben" Lees ook
Gerelateerd:
Davy Klaassen tegen Olympique Marseille

Davy Klaasen geïrriteerd: "Ajax moet zich achter de oren krabben"

0
John Heitinga na de zeperd in Marseille

John Heitinga na stevig pak slaag: "Ik denk dat we goed begonnen"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Champions League John Heitinga Davy Klaassen Ajax historie & oud-spelers Marco van Basten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd