Marco van Basten stoort zich aan Ajax-speler: "Dan houdt het op"

Van Basten merkt in Rondo op dat Youri Baas erg gemist wordt in Amsterdam. "Ik heb Youri Baas al een paar keer eerder genoemd. Die is er nu al een tijdje niet bij wegens een blessure, maar dan valt er echt een hoop weg. Baas is een matige verdediger, maar een belangrijke opbouwer bij Ajax. Met hem komt er voetbal in. Die valt weg, en dan staan ze elkaar aan te kijken achterin. Er gebeurt helemaal niets meer."

In Rugani ziet Van Basten helemaal niks. "Hij is een ervaren jongen, maar als je niet kunt voetballen, dan houdt het op", aldus Van Basten, die bijval krijgt van tafelgenoot Rafael van der Vaart. "Rugani heeft een paar ballen over de zijlijn geschoten, dat is niet normaal." De opbouw is precies waar Van Basten het probleem zag voor Ajax tegen NEC. "Als je niet eens een normale bal naar het middenveld krijgt... dan houdt het op."