Marco van Basten stoort zich enorm: "Hoor het alleen bij Ajax"

In het voetbalpraatprogramma Rondo kwamen Marco van Basten en Ruud Gullit dit weekend met een duidelijke mening over stadionbeleving in Nederland en vooral wat hen daaraan stoort.

Van Basten, die bekendstaat om zijn uitgesproken analyses, richtte zijn pijlen op het gebruik van megafoons in stadions. "Van mij mogen ze de megafoons afschaffen", begon Van Basten stellig. "Als je dan kijkt bij Real Madrid en Barcelona of in Engeland, dan hoor je dat niet. Bij Feyenoord en PSV hoor je het ook niet, ik hoor het alleen bij Ajax."

Ruud Gullit haakte aan met zijn eigen ergernis, al ging dat over een ander aspect van de stadionervaring. Hij keek met weinig warme gevoelens terug op het Olympisch Stadion in Amsterdam, waar Ajax in het verleden regelmatig speelde. "Ik vind een sintelbaan om het veld niet leuk," zei Gullit. "Ik vond het Olympisch Stadion altijd verschrikkelijk. Als je moest plassen en dan had je die hele hoge tribune... Die mensen zeken gewoon zo langs de wanden naar beneden. Stinken jongen in dat hok. Dat was echt verschrikkelijk."