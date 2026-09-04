Marco van Basten: "Toen ik trainer werd, kreeg ik bonje met hem"

Marco van Basten is natuurlijk één van de beste voetballers die Nederland ooit heeft gekend. De voormalig hoofdtrainer van SC Heerenveen schreef na zijn carrière het boek 'Basta' en dat is nu verfilmd tot een serie. En daar komen enkele spraakmakende scènes in voor.

Zo wordt zijn relatie met Johan Cruijff in beeld gebracht. Tijdens een onderonsje gaf Cruijff aan zijn pupil te sparen vanwege zijn enkel, maar dan moest Van Basten hem wel de Europa Cup Ii bezorgen. "Anders slacht ik je", voegde het icoon daar aan toe.

"Dat is niet aangedikt, maar echt zo gezegd", verklapt Van Basten in De Telegraaf. "Hij dacht dat ik een spelletje met hem speelde, omdat ik achter zijn rug om al bij Milan had getekend. Ik weet nog dat ik na dat gesprek in de spiegel keek en dacht: kut, dan moet je wel winnen ook."