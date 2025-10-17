AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

"Marco van Basten was als trainer geschikt voor de wereldtop"

Stefan
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © Pro Shots

Marco van Basten heeft een bijzondere en succesvolle carrière als voetballer achter zich, maar als hoofdtrainer wilde het niet helemaal vlotten. Toch liet de voormalig Ajacied het Nederlands elftal op het EK van 2008 enorm attractief voetbal spelen.

"Dat vind ik nog steeds het allerbeste toernooi van het Nederlands elftal", begint René van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Alleen toen liepen we tegen het Rusland van Guus Hiddink aan en die speelden hun beste wedstrijd in vijftig jaar."

Na dat EK vertrok Van Basten bij de KNVB en werd hoofdtrainer van Ajax. Na niet veel succes te hebben gehad in de hoofdstad ging hij aan de slag bij SC Heerenveen, waarmee hij in zijn tweede seizoen vijfde werd. Het leverde hem de stap naar AZ op, waar hij na drie wedstrijden besloot om op te stappen.

"Het is jammer dat hij zijn trainerscarrière nooit een vervolg heeft gegeven", geeft schrijver Michel van Egmond aan. Rob Jansen is het daar mee eens. "Hij is geschikt om de wereldtop te trainen. Hij had nóóit op lager niveau moeten gaan trainen", aldus de zaakwaarnemer.

Ajax historie & oud-spelers Marco van Basten Het laatste Ajax Nieuws
