Marco van Basten ziet: "Ajax probeert nu ook wat wilde sprongen"

Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Amber
bron: Ziggo Sport
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Marco van Basten en Danny Blind hebben begrip voor de keuze van Ajax om de transfervrije Takehiro Tomiyasu voor een half jaar vast te leggen. In gesprek met Ziggo Sport laten de twee oud-spelers weten dat de constructie met een prestatiecontract logisch is, zeker gezien de situatie van de club. Volgens Van Basten loopt Ajax weinig risico met deze deal.

Eerder op dinsdag meldde ESPN dat Tomiyasu een contract voor zes maanden gaat tekenen, waarbij zijn salaris afhankelijk wordt van het aantal minuten dat hij speelt. De Japanse verdediger ondergaat op korte termijn een medische keuring en kan daarna zijn handtekening zetten.

Van Basten vindt de keuze van Ajax goed te begrijpen. "Ajax probeert nu ook wat wilde sprongen en ze hebben waarschijnlijk ook niet zo veel geld meer", zegt hij. "Ze moeten toch iets proberen en dit kost weinig geld. Met een beetje mazzel speelt hij wel goed, want blijkbaar heeft hij wel op een hoog niveau gespeeld, alleen de laatste jaren is hij alleen maar geblesseerd geweest. Maar wat wel zo is, je kunt er niet veel geld op verliezen."

Blind, die tot voor kort in de Raad van Commissarissen zat, benadrukt dat hij niet betrokken was bij de totstandkoming van de transfer. "Ik ben wat dat betreft niet meer aan boord, formeel gezien. Het is wel zo dat als de RVC vragen zou hebben omtrent deze transfer, dan kunnen ze mij bellen, maar dat hebben ze niet gedaan."

