Marco van Basten zorgt voor 'vermaak': "Hij was niet de beste..."

Joey van den Berg droeg jarenlang het shirt van SC Heerenveen. De oud-middenvelder was onder meer speler onder oud-Ajacied Marco van Basten, die niet wist te imponeren in Friesland zoals hij als speler wel deed.

"Het is een geweldige man", zegt Van den Berg bij Sportcast van Omrop Fryslân. "Echt waar, ik heb mij vermaakt. Het is alleen niet de beste trainer. Dat weet iedereen, hij weet het zelf ook. Hij was daar zelf ook open en eerlijk in", aldus de oud-speler van SC Heerenveen.

"Hij zei ook tegen Chris (Kum, red.) en mij dat hij cursussen volgde over hoe hij informatie het beste kon overbrengen", vervolgt Van den Berg. "Hij was daar wel echt mee bezig. Het lukte hem alleen niet zo goed. Wat voor hem een abc'tje was, was voor mij abracadabra. Het is moeilijk om af te dalen als je zo'n grote voetballer bent geweest."