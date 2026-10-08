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Ajax historie & oud-spelers

Marco van Basten zorgt voor 'vermaak': "Hij was niet de beste..."

Bjorn
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Joey van den Berg droeg jarenlang het shirt van SC Heerenveen. De oud-middenvelder was onder meer speler onder oud-Ajacied Marco van Basten, die niet wist te imponeren in Friesland zoals hij als speler wel deed.

"Het is een geweldige man", zegt Van den Berg bij Sportcast van Omrop Fryslân. "Echt waar, ik heb mij vermaakt. Het is alleen niet de beste trainer. Dat weet iedereen, hij weet het zelf ook. Hij was daar zelf ook open en eerlijk in", aldus de oud-speler van SC Heerenveen.

"Hij zei ook tegen Chris (Kum, red.) en mij dat hij cursussen volgde over hoe hij informatie het beste kon overbrengen", vervolgt Van den Berg. "Hij was daar wel echt mee bezig. Het lukte hem alleen niet zo goed. Wat voor hem een abc'tje was, was voor mij abracadabra. Het is moeilijk om af te dalen als je zo'n grote voetballer bent geweest."

Van den Berg zag nog een nadeel voor Van Basten. "En wat ik altijd denk over aanvallende spelers, dat zijn vaak geen goede trainers. Dat komt omdat ze veel uit gevoel spelen. Ze worden bediend en spelen creatief. Als trainer moet je bezig zijn met hoe iedereen op het veld staat. Ik denk niet dat een spits of linksbuiten bezig is met hoe onze verdediging is. Dat interesseert ze gewoon niet zoveel."

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