Marco van Duin vol onbegrip: "Ik vond hem echt een Ajax-keeper"

Voormalig Ajax-doelman Marco van Duin werkte als keeperstrainer vijf jaar samen met Roefs bij NEC. "We hebben Robin bewust eerste keeper gemaakt, ook al maakte hij foutjes, dat hoort bij een jonge keeper", zegt Van Duin tegenover ForzaNEC. "We wisten: hij gaat fouten maken, dat hoort erbij. Maar hij is zó getalenteerd. Na de winterstop was hij stabiel en heeft hij een prima seizoen gedraaid."

Volgens Van Duin zit er veel rek in Roefs. "Ik heb altijd gezegd: Jij moet kijken naar het Nederlands elftal. Dat is zijn stip op de horizon", aldus de oud-keeper, die weet dat naast Sunderland ook Ajax, Napoli en Lille geïnteresseerd waren. "Ik vond hem echt een Ajax-keeper. Dat is het uiteindelijk niet geworden, maar dit is ook een mooie stap. Of hij daar eerste of tweede keeper wordt maakt niet eens zoveel uit, zolang het plan goed is. Ze spelen daar vijftig wedstrijden per jaar, daar kan hij mooi in meegroeien."

Van Duin weet zeker dat Roefs ooit in het Nederlands elftal te bewonderen is. "Ik roep het al jaren: hij is de toekomstige keeper van Oranje. Hij is nuchter, kritisch, slim genoeg om de juiste keuzes te maken. Als alles klopt, maakt hij binnen vijf jaar zijn debuut bij het Nederlands elftal."