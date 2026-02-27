Marco van Ginkel weet nog: "Ik was toen bijna rond met Ajax"

Marco van Ginkel brak op jonge leeftijd door bij Vitesse en belandde via Chelsea FC uiteindelijk bij PSV. Het had echter niet veel gescheeld of de middenvelder was destijds niet naar Londen vertrokken, maar naar Amsterdam. Van Ginkel was namelijk bijna rond met de Amsterdammers.

"Dat is wel algemeen bekend, maar ik was toen bijna rond met Ajax", vertelt Van Ginkel in de Cor Potcast. "Die gesprekken verliepen ook goed, maar dat verliep wat buiten de club om. En toen kwam Chelsea in aanraking met Vitesse en die zeiden ook echt dat ze de top wilden gaan aanvallen. Er mocht niemand meer van Vitesse naar een club die een concurrent zou kunnen zijn, dus Ajax, PSV of Feyenoord."

"En toen werd dat eigenlijk gelijk afgeraden", gaat hij verder. "Alleen voor mij was dat waarschijnlijk de beste stap. Toen voelde ik wel dat het wat grimmiger werd en dat het echt niet ging gebeuren. Dat was niet top. Toen hadden nog twee clubs interesse en ook Chelsea. Dat is toen vrij snel gegaan."

"We zijn daar langs geweest en hebben toen met José Mourinho gesproken. En dan krijg je een aanbieding... Vijf jaar, met een mooi plan. Dan kun je bijna geen 'nee' zeggen, joh. Toen hebben we die keuze gemaakt en dan ga je opeens van Vitesse naar spelers die je alleen kent van FIFA", aldus Van Ginkel.