Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Marco van Ginkel weet nog: "Ik was toen bijna rond met Ajax"

Stefan
Marco van Ginkel
Marco van Ginkel Foto: © Pro Shots

Marco van Ginkel brak op jonge leeftijd door bij Vitesse en belandde via Chelsea FC uiteindelijk bij PSV. Het had echter niet veel gescheeld of de middenvelder was destijds niet naar Londen vertrokken, maar naar Amsterdam. Van Ginkel was namelijk bijna rond met de Amsterdammers.

"Dat is wel algemeen bekend, maar ik was toen bijna rond met Ajax", vertelt Van Ginkel in de Cor Potcast. "Die gesprekken verliepen ook goed, maar dat verliep wat buiten de club om. En toen kwam Chelsea in aanraking met Vitesse en die zeiden ook echt dat ze de top wilden gaan aanvallen. Er mocht niemand meer van Vitesse naar een club die een concurrent zou kunnen zijn, dus Ajax, PSV of Feyenoord."

"En toen werd dat eigenlijk gelijk afgeraden", gaat hij verder. "Alleen voor mij was dat waarschijnlijk de beste stap. Toen voelde ik wel dat het wat grimmiger werd en dat het echt niet ging gebeuren. Dat was niet top. Toen hadden nog twee clubs interesse en ook Chelsea. Dat is toen vrij snel gegaan."

"We zijn daar langs geweest en hebben toen met José Mourinho gesproken. En dan krijg je een aanbieding... Vijf jaar, met een mooi plan. Dan kun je bijna geen 'nee' zeggen, joh. Toen hebben we die keuze gemaakt en dan ga je opeens van Vitesse naar spelers die je alleen kent van FIFA", aldus Van Ginkel.

Zet in op Ajax tegen PEC Zwolle!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Vlag met het Ajax-logo

Oud-Ajacied verdient nu zes euro per dag: "Voel niet alleen pijn"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse onthult gokverslaving: "Waarom breng je dit nu?"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties