Marco van Ginkel wijst naar Ajacied: "Hij wordt wel onderschat"
Marco van Ginkel verwacht dat Daley Blind nog altijd van grote waarde gaat zijn voor Ajax. De verdediger keerde onlangs terug bij de Amsterdamse club.
Niet iedereen begrijpt de terugkeer van de inmiddels 36-jarige Blind, maar Van Ginkel wél. "Ik denk dat het altijd een heel goede speler is geweest voor Ajax. Qua ervaring, qua speltype dat Ajax ook wil, ik denk dat ze hem wel goed kunnen gebruiken", reageert hij in Het Oranje Café. "Ik denk dat ze hem ook met het oog op de toekomst halen, dat hij wat gaat doen voor de club en hem daar voor klaarstomen."
Volgens Van Ginkel kan Blind ook op het veld nog het nodige toevoegen aan Ajax. "Ik denk wel dat hij onderschat wordt", vervolgt hij. "Ik heb niet alle wedstrijden gevolgd in Spanje, maar ik zag wel dat hij bijna altijd speelde. Die trainer komt ook mee naar Ajax, dus die kennen elkaar goed. Ik weet niet precies wat zijn positie is op dit moment, maar hij is wel multi-functioneel. Ik weet niet of hij een wisselrol zal accepteren, maar ik denk honderd procent dat hij nog altijd kan spelen."
Koeman Jr. boos op Van der Vaart: "Wat mij altijd verbaast..."
Blind verdedigt Míchel: "Door media groter gemaakt dan het is"
'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
'Ajax zet streep door Álvarez; speler vertrekt naar Bundesliga'
Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"
'Ajax grijpt mis': Jonge verdediger tekent contract in België
Ajax legt aanvaller (18) vast: "Harry Kane lijkt wel op mij"
'Romelu Lukaku in beeld bij Ajax': "Nog maar één groot obstakel"
'Koeman klaar met voetballerij': "Was denk ik z'n laatste functie"
Van der Vaart vol verbazing over Ten Hag: "Hoe treurig kan het zijn?"
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Sneer naar vader Steur: "Op De Toekomst deed men de oren dicht"
'Ajax in onderhandeling met oude bekende van trainer Míchel'
Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."
Míchel zegt direct sorry tegen pers: "Als ik met jullie spreek..."
VIDEO: Jorthy Mokio doodsbang voor paarden: "WAT! Oh mijn God!"
Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"
Wie treft Ajax in Conference League? Vojvodina gaat nipt onderuit
Reiziger naar voren geschoven als bondscoach: "Waarom niet?"
Van Wolfswinkel over Ajax-transfer: "We kunnen van alles vinden..."
Daley Blind helpt twee Ajax-talenten: "Verlengstuk van Michel"
Ten Hag komt met duidelijk signaal richting KNVB: "Bewuste keuze"
Ajax moet gigantisch gaan betalen voor spelers van buiten EU
"Voor jongens uit de Ajax-opleiding geldt een andere standaard"
Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"
Theo Janssen waarschuwt Ajacied: "Ik vind het een slechte zaak"
Ajax gaat samenwerking aan met diamantair: "Amsterdamse roots"
BREAKING | Steur naar Newcastle United, Ajax noemt transfersom
Ajax-aanwinst trots: "Voor mij de grootste club van Nederland"
'Voormalig Ajacied Scherpen in beeld bij Premier League-club'