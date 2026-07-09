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Marco van Ginkel wijst naar Ajacied: "Hij wordt wel onderschat"

Max
bron: Het Oranje Cafe
Marco van Ginkel
Marco van Ginkel Foto: © Pro Shots

Marco van Ginkel verwacht dat Daley Blind nog altijd van grote waarde gaat zijn voor Ajax. De verdediger keerde onlangs terug bij de Amsterdamse club. 

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Niet iedereen begrijpt de terugkeer van de inmiddels 36-jarige Blind, maar Van Ginkel wél. "Ik denk dat het altijd een heel goede speler is geweest voor Ajax. Qua ervaring, qua speltype dat Ajax ook wil, ik denk dat ze hem wel goed kunnen gebruiken", reageert hij in Het Oranje Café. "Ik denk dat ze hem ook met het oog op de toekomst halen, dat hij wat gaat doen voor de club en hem daar voor klaarstomen."

Volgens Van Ginkel kan Blind ook op het veld nog het nodige toevoegen aan Ajax. "Ik denk wel dat hij onderschat wordt", vervolgt hij. "Ik heb niet alle wedstrijden gevolgd in Spanje, maar ik zag wel dat hij bijna altijd speelde. Die trainer komt ook mee naar Ajax, dus die kennen elkaar goed. Ik weet niet precies wat zijn positie is op dit moment, maar hij is wel multi-functioneel. Ik weet niet of hij een wisselrol zal accepteren, maar ik denk honderd procent dat hij nog altijd kan spelen."

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