Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"

Ajax won donderdagavond in eigen huis met 2-0 van Atalanta Bergamo, maar Marcos Leonardo wist helaas (weer) niet te scoren bij de club uit Amsterdam. De Braziliaanse centrumspits baalt dat hij in dertien duels nog maar twee goals achter zijn naam heeft staan.

"Ik ben een spits en wil doelpunten maken, maar het lukt nu niet. De afgelopen drie jaar heb ik meer dan honderd doelpunten gemaakt", blikt hij terug voor de camera van Ziggo Sport. "Ik ben het niet verleerd, ik hoop dat het snel komt. Het liefst scoor ik de volgende wedstrijd al. Of het nu een doelpunt of een assist is, we moeten energie brengen", benadrukt Leonardo, die erkende dat hij de nodige aanpassingsproblemen heeft gehad.

"Ik kwam na dertig dagen vakantie uit Brazilië. Ik had al even niet getraind en was in een andere fysieke staat. In Europa gaat alles wat sneller", vervolgt hij realistisch. "Ik heb er alles aan gedaan om me aan te passen, maar dat ging moeilijker dan gehoopt", aldus Leonardo, die bij Ajax de concurrentiestrijd moet aangaan met Tolu Arokodare.