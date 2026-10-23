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Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"

Niek
Marcos Leonardo in een thuiswedstrijd van Ajax
Marcos Leonardo in een thuiswedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax won donderdagavond in eigen huis met 2-0 van Atalanta Bergamo, maar Marcos Leonardo wist helaas (weer) niet te scoren bij de club uit Amsterdam. De Braziliaanse centrumspits baalt dat hij in dertien duels nog maar twee goals achter zijn naam heeft staan.

"Ik ben een spits en wil doelpunten maken, maar het lukt nu niet. De afgelopen drie jaar heb ik meer dan honderd doelpunten gemaakt", blikt hij terug voor de camera van Ziggo Sport. "Ik ben het niet verleerd, ik hoop dat het snel komt. Het liefst scoor ik de volgende wedstrijd al. Of het nu een doelpunt of een assist is, we moeten energie brengen", benadrukt Leonardo, die erkende dat hij de nodige aanpassingsproblemen heeft gehad. 

"Ik kwam na dertig dagen vakantie uit Brazilië. Ik had al even niet getraind en was in een andere fysieke staat. In Europa gaat alles wat sneller", vervolgt hij realistisch. "Ik heb er alles aan gedaan om me aan te passen, maar dat ging moeilijker dan gehoopt", aldus Leonardo, die bij Ajax de concurrentiestrijd moet aangaan met Tolu Arokodare. 

De Nigeriaanse aanvaller nam als invaller een doelpunt en assist voor zijn rekening tegen Atalanta. "Er is een gezonde rivaliteit tussen ons", vertelt de aankoop van circa 20 miljoen euro. "Hij (Tolu, red.) is een goede gozer met goede energie en altijd een lach op zijn gezicht. Het hoort erbij dat twee spitsen willen scoren", besluit Leonardo. 

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