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Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"

Rik Engelbertink
Marcos Leonardo lijkt teleurgesteld met zijn reserverol
Marcos Leonardo lijkt teleurgesteld met zijn reserverol Foto: © Pro Shots

Marcos Leonardo is bepaald nog niet wat men ervan gehoopt zal hebben bij Ajax. De spits miste in zijn eerste periode de ene na de andere grote kans. Lentin Goodijk heeft echter nog vertrouwen.

"Als je het over tegenvallers hebt dan kun je niet om Marcos Leonardo heen. Hij is de duurste aankoop van Ajax deze zomer en misschien ook wel degene waarbij de verwachtingen het hoogst waren en dat heeft hij nog niet waar kunnen maken", begint Lentin Goodijk bij Voetbal International

"Hij heeft twee goals gemaakt in 9 duels voor Ajax 1. Maar los van de doelpunten is zijn spel ook ongelukkig", vindt Goodijk. "Hij speelt met weinig zelfvertrouwen en dan gaan de kleine dingen ook mis. Dat resulteert erin dat hij voor de interlandperiode helemaal niet meer gespeeld heeft en dat Dolberg eerste spits is."

"Hij staat nu al drie wedstrijden op geen minuten", stelt hij. "Dat is niet hoe Ajax en hijzelf het voor zich hebben gezien, omdat er deze zomer stevig in hem geïnvesteerd is. De andere kant van het verhaal is wel dat iedereen wel ziet dat zijn positionering voor de goal zó goed is, dat hij altijd wel zijn kansen zal gaan krijgen."

"Dat zie je wel, en ook de explosiviteit waarmee hij uit de rug van zijn tegenstander weg kan lopen, hoe hij zijn plekje vindt voor het doel, precies waar de bal dan gaat vallen. Het is niet voor niets dat hij al die kansen krijgt", vindt hij.

"Die kansen gaan vanzelf een keer binnenvallen en dan komt ook het zelfvertrouwen wel terug. Hij is nog steeds jong, is nieuw op het continent en moet nog wat wennen", geeft hij de Braziliaan wat tijd en credits. "Daarbij heeft hij ook de pech dat Tolu een soort publiekslieveling is die wel alles binnenschoot."

"Dan zit het misschien ook een beetje tegen voor hem", zegt Goodijk, die ook 'goed' nieuws heeft. "En Dolberg is nu geblesseerd geraakt bij Denemarken en ligt er een behoorlijke tijd uit. Dus we gaan hem wel weer in actie zien komen en dan zal hij zich willen revancheren."

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