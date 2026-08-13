Marcos Leonardo krijgt steun: "We moeten wat meer geduld hebben"

Marcos Leonardo kan ondanks zijn moeizame start bij Ajax rekenen op steun binnen de club. Ajax-watcher Daan Sutorius ziet dat trainer Míchel Sánchez vertrouwen blijft uitspreken in zijn spits, terwijl ook Julian Brandt onlangs wees op de kwaliteiten van de Braziliaan.

"Die wijst op het gebrek aan fitheid bij Leonardo en hij wijst ook telkens op de potentie die er wel is", vertelt Sutorius in de podcast Branie van Het Parool over Sánchez. Brandt liet zich eveneens positief uit over zijn ploeggenoot. "Brandt deed dat gisteren ook", vervolgt Sutorius. "Hij zei: zijn diepteloopacties zijn van een echt hoog niveau. Met elke aanname ben ik bezig van: waar is Leonardo, kan ik hem wegsteken?"

Volgens de Ajax-watcher heeft Leonardo bovendien al bewezen dat hij doelpunten kan maken. "Bij Santos, Benfica en Al-Hilal heeft hij altijd gescoord. De kans dat hij dat bij Ajax ook gaat doen, is best wel aanwezig." Sutorius begrijpt tegelijkertijd dat supporters snel resultaat willen zien, zeker gezien het bedrag dat voor de spits is betaald. "Zeker als er een prijskaartje van twintig miljoen euro om zijn nek hangt. Een jongen van 23 komt ineens in Nederland voetballen en er is meer dan de negentig minuten op het veld. Volgens mij moeten we nog wat meer geduld hebben."

Ook Hedwiges Maduro vindt dat Leonardo tijd moet krijgen. Volgens de voormalig middenvelder draait het niet alleen om fysieke fitheid, maar ook om hoe een speler zich mentaal voelt. "Je moet vrij zijn in het hoofd. Dat is zó belangrijk. Fitheid moet je kunnen trainen, maar het is met dit schema van Ajax lastig om die piek te krijgen tijdens de training." Dat Leonardo nog niet telkens een volledige wedstrijd speelt, maakt het volgens Maduro eveneens lastiger om snel volledig wedstrijdfit te worden. "Hij speelt ook nog geen negentig minuten, dus je moet hem de tijd geven. Ik denk dat het goed gaat komen."